Мера поддержки предназначена не для всех школьников, которые учатся на пятерки

05 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Некоторые школьники, окончившие учебный год на "отлично", могут получить за свои успехи денежную выплату. Об этой мере поддержки, действующей в Алтайском крае, напомнил губернатор Виктор Томенко. Впрочем, далеко не всем, кто получает только пятерки, положено денежное поощрение.

О том, кто и как может рассчитывать на выплату за отличную учебу в Алтайском крае, – в материале amic.ru.

1 Кому положены выплаты за отличную учебу в Алтайском крае? Речь идет только о детях из многодетных семей. Такими считаются семьи, где воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет. Также учитываются дети до 23 лет, если они продолжают обучаться по очной форме. Естественно, второе и главное условие – все отметки "отлично" по всем предметам за каждую четверть и за весь год. Если школьник заканчивает девятый класс, то у него должны быть пятерки еще и по всем экзаменам. В случае с выпускниками основание для назначения выплаты – итоговый аттестат с отличием.

2 Это постоянная или единоразовая выплата? Это единоразовая выплата, которую назначают по итогам учебного года. Но получать ее ребенок из многодетной семьи может каждый год, если продолжит быть круглым отличником. Деньги поступят на счет одного из родителей. Как сообщил в своем Telegram-канале Виктор Томенко, эта мера поддержки многодетных семей пользуется популярностью в регионе. "По итогам прошлого года больше полутора тысяч отличников были поощрены такими выплатами. Больше всего – в Алтайском, Павловском, Кулундинском, Первомайском и Немецком национальном районах, а также в Барнауле, Бийске и Заринске", – написал губернатор.

3 Сколько денег положено школьнику за успешное окончание учебного года? Размер выплаты отличается в зависимости от того, какой класс окончил ребенок: для учащихся 2–4-х классов – 1000 рублей;

для учащихся 5–9-х классов – 2000 рублей;

для учащихся 10-х классов – 3000 рублей;

для выпускников 11-х классов – 10 000 рублей.

4 Как подать заявление на выплату за отличную учебу? Выплата назначается не автоматически, а в заявительном порядке. Заявление подается в школе, где учится ребенок. Сделать это нужно до 15 июля.

5 Какие документы нужно предъявить? К заявлению нужно приложить: копию паспорта родителя;

банковские реквизиты счета заявителя;

справку об обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения, если в семье есть дети старше 18 лет, которые продолжают учиться. Кроме того, потребуются: табель отметок;

копия приказа или выписка из приказа общеобразовательной организации о получении обучающимся 11-го класса (выпускником) аттестата с отличием;

документ, подтверждающий статус многодетной семьи.