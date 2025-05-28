Что разрешено взять с собой на ЕГЭ в 2025 году?
Несмотря на строгие правила, кое-что все же разрешено использовать во время экзамена
28 мая 2025, 07:15, ИА Амител
В российских школах уже началась пора выпускных экзаменов. ЕГЭ – большое психологическое испытание не только для школьников, но и для их родителей. Жесткие правила проведения создают ощущение, что с собой нельзя пронести ничего, кроме паспорта и ручки. Но кое-что все же можно взять с собой.
Рассказываем, что разрешено использовать на ЕГЭ в 2025 году.
Что обязательно нужно взять на экзамен?
- Черную гелевую или капиллярную ручку;
- документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт РФ. Если его нет, то можно взять заграничный, дипломатический или служебный паспорт, военный билет или временное удостоверение личности;
- специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья);
- дополнительные материалы, разрешенные для использования на ЕГЭ по отдельным предметам. О них мы расскажем далее.
Что разрешено использовать на ЕГЭ?
Тут все зависит от учебного предмета, который ученик сдает. Можно брать даже калькулятор, хоть и далеко не на каждый экзамен.
Математика. Разрешена только линейка для чертежей и рисунков. Но ее могут проверить на наличие шпаргалок. Все справочники и таблицы, необходимые для решения экзаменационных заданий, выдаются в классе, составляя единый комплект с КИМ.
География. Разрешен базовый калькулятор. Еще можно взять транспортир.
Химия. Калькулятор тоже допускается. Не запрещено брать таблицу Менделеева, растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.
Физика. Разрешены калькулятор и линейка.
Литература. Не запрещен орфографический словарь. Его вам выдадут в аудитории, со своим нельзя.
На остальных экзаменах нельзя использовать дополнительные материалы. Разрешенные предметы обязательно должны быть чистыми – на них строго запрещается делать какие-либо пометки, связанные с содержанием экзаменационных заданий.
Важно: калькулятор должен быть непрограммируемым.
Что такое непрограммируемый калькулятор?
Что строго запрещено брать на ЕГЭ?
Очевидно, нельзя проносить на экзамен те предметы, которые помогут схитрить:
- смартфон или мобильный телефон;
- смарт-часы;
- пейджер, коммуникатор;
- калькулятор программируемого типа;
- словари, справочники;
- электронный переводчик;
- фотоаппарат, видеоаппаратуру;
- MP3-плеер;
- шпаргалки.
Ученики, у которых они будут найдены, удаляются с экзамена.
07:45:46 28-05-2025
Как-будто идёт подготовка к смертельному бою.В советские времена как-то всё спокойнее было.Мы, конечно, волновались, но никогда такого буквально накаливания предэкзаменационной обстановки, давящей на нервы выпускников и родителей , не было.Никто нас не проверял перед входом в экзаменационный класс,преподаватели просто ходили между рядами и следили за обстановкой, на литературе нам даже приносили родительский комитет чай и бутерброды, да и прощание (выпускной вечер) был в школе, родители приготовили нам ужин, потом танцы, потом чаепитие и много опять танцев. После торжественной части , чтоб родители приготовили места к праздничному ужину, мы ходили в парк МЕланжевого комбината, а часа в четыре утра всем классом с учителями пошли на пл. Советов.Там семиэтажки ещё строились. Это было в 1961 году, до сих пор помнится. И вечер выпуска, и школа, и ,конечно, учителя. Кстати, и во время выпускного вечера никакой охраны не было.Только старая знакомая женщина, один их охранниц, которые и ранее дежурили у входа в школу. Какие прекрасные были времена, наверно, потому, что заканчивался один из важных этапов жизни, начиналась новая жизнь, новые интересные пути, которые выбрали каждый из нас. Хотя и понимаю, кеаждое время диктует свои порядки.
08:26:50 28-05-2025
Горожанин. (07:45:46 28-05-2025) Как-будто идёт подготовка к смертельному бою.В советские вре... В советское время нигде не проверяли, не только на входе в школу, но и на выборах, например. Так что нечего сравнивать. Теперь в правилах можно взять калькулятор и практически любую еду, у нас ничего такого не было. Что касается давящей на нервы обстановки, то троечники не переживали, да, им двойки не ставили. А хорошисты и отличники были в большом напряжении, ведь средний балл аттестата учитывался при поступлении в ВУЗ.
15:37:20 30-05-2025
Горожанин. (07:45:46 28-05-2025) Как-будто идёт подготовка к смертельному бою.В советские вре... Минусоидам скажу, что после выпускных в школах в советские времена через недельку-другую отдыха мы начинали повторять предметы, по которым приходилось сдавить вступительные экзамены в ВУЗы. И такое было. Выпускные были по литературе(письменно), математике, физике, иностранному, истории СССР, химии. А вступительные экзамены, например, в Томский университет на радиофизический факультет (РФФ)были математика (письменно и устно), физика (устно), литература (письменно),немецкий (устно), а в университете на РФФ всех студентов обязали изучать английский язык. А сейчас разве это экзамены? ТРи экзамена в школе(гимназии), они же -вступительные в ВУЗе.Прямо -таки, учеба для лоботрясов, простите.И столько разговоров!!! Представляю, как бы минусоиды заголосили , что их заставляют получать знания для своего умственного развития.
09:49:30 28-05-2025
Надо рентген на входе ставить или сразу МРТ, а то вдруг кто что пронесет где-нибудь.
11:23:29 28-05-2025
ох как балванчики кое чьи минусят. ))
наверное на зачетики халявные, за сетевую лояльность, рассчитываете?))
еще в феврале пообещали?))