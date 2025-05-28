Несмотря на строгие правила, кое-что все же разрешено использовать во время экзамена

28 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Выпускник во время ЕГЭ / Фото: amic.ru

В российских школах уже началась пора выпускных экзаменов. ЕГЭ – большое психологическое испытание не только для школьников, но и для их родителей. Жесткие правила проведения создают ощущение, что с собой нельзя пронести ничего, кроме паспорта и ручки. Но кое-что все же можно взять с собой.

Рассказываем, что разрешено использовать на ЕГЭ в 2025 году.

1 Что обязательно нужно взять на экзамен? Черную гелевую или капиллярную ручку;

документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт РФ. Если его нет, то можно взять заграничный, дипломатический или служебный паспорт, военный билет или временное удостоверение личности;

специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья);

дополнительные материалы, разрешенные для использования на ЕГЭ по отдельным предметам. О них мы расскажем далее.

2 Что разрешено использовать на ЕГЭ? Тут все зависит от учебного предмета, который ученик сдает. Можно брать даже калькулятор, хоть и далеко не на каждый экзамен. Математика. Разрешена только линейка для чертежей и рисунков. Но ее могут проверить на наличие шпаргалок. Все справочники и таблицы, необходимые для решения экзаменационных заданий, выдаются в классе, составляя единый комплект с КИМ. География. Разрешен базовый калькулятор. Еще можно взять транспортир. Химия. Калькулятор тоже допускается. Не запрещено брать таблицу Менделеева, растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Физика. Разрешены калькулятор и линейка. Литература. Не запрещен орфографический словарь. Его вам выдадут в аудитории, со своим нельзя. На остальных экзаменах нельзя использовать дополнительные материалы. Разрешенные предметы обязательно должны быть чистыми – на них строго запрещается делать какие-либо пометки, связанные с содержанием экзаменационных заданий. Важно: калькулятор должен быть непрограммируемым.

3 Что такое непрограммируемый калькулятор? Это калькулятор, на котором можно производить только базовые арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).

4 Что строго запрещено брать на ЕГЭ? Очевидно, нельзя проносить на экзамен те предметы, которые помогут схитрить: смартфон или мобильный телефон;

смарт-часы;

пейджер, коммуникатор;

калькулятор программируемого типа;

словари, справочники;

электронный переводчик;

фотоаппарат, видеоаппаратуру;

MP3-плеер;

шпаргалки. Ученики, у которых они будут найдены, удаляются с экзамена.

5 Разрешается ли взять необходимые лекарства на экзамен? На медикаменты нет никакого запрета. Их можно оставить на столе ученика или у сопровождающего. Если случилось так, что экзаменатор запрещает брать с собой лекарства, то стоит обратиться к завучу или директору.

6 Какую еду можно брать с собой на ЕГЭ? Ограничений на продукты нет – вы можете взять любую пищу, которая поможет вам сохранить силы во время экзамена. Например, можно принести контейнер с обедом и, выйдя из аудитории, перекусить. Единственный нюанс: разогреть пищу не получится, так как в пунктах проведения экзамена нет для этого условий. Если перекус небольшой, то стоит избегать шуршащей упаковки и резких запахов, чтобы не мешать другим экзаменуемым. Наблюдатели могут проверить, не спрятаны ли в нем шпаргалки.