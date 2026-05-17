До +17. Какая погода ждет Алтайский край 17 мая

В Барнауле температура поднимется до +16 градусов

17 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Май в Барнауле / Фото: amic.ru

От +12 до +17 градусов составит температура в Алтайском крае днем 17 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5–10 м/с.