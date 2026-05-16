Новая неделя в Алтайском крае начнется с дождей и ночных заморозков до -5 градусов

В понедельник днем воздух прогреется лишь до +12 градусов, а ночью местами ожидаются заморозки

16 мая 2026, 18:30, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Май продолжает удивлять погодными контрастами. Начало новой недели встретит жителей края ночными заморозками и прохладным днем, но уже ко вторнику воздух резко прогреется до +20.

Ночью 18 мая в Алтайском крае столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, местами ожидаются заморозки до -5. На востоке возможны небольшие дожди. Ветер северный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура поднимется до +7…+12 градусов, на западе местами потеплеет до +17. Осадки маловероятны. Ветер северный, 6–11 м/с, порывы до 16 м/с.

19 мая в крае ночью температура составит 0…+5 градусов, местами заморозки до -5. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, порывы до 12 м/с.

Днем резкое потепление — до +15…+20 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Барнауле 18 мая ночью будет 0…+2 градуса, на почве местами заморозки до -1. Осадков не ожидается. Ветер северный, 2–7 м/с. Днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. В основном без осадков, но к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северный, 6–11 м/с.

19 мая в краевой столице ночью будет -1…+1 градус, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. Днем столбики поднимутся до +15…+17 градусов. Сухо и без осадков. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.