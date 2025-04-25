До +19 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 апреля

Обойдется преимущественно без осадков

25 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 25 апреля в Алтайском крае потеплеет до +19 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, по краю температура составит +14...+19 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы регион местами окутает туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле термометры покажут +14...+16 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.