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До +19 и интенсивное снеготаяние. О погоде в Алтайском крае 20 марта

Обойдется практически без осадков, отметили синоптики

20 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Местами до +19 градусов потеплеет по югу Алтайского края днем 20 марта. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом температура в регионе составит +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается интенсивное снеготаяние. Ветер подует юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. В краевой столице также обойдется преимущественно без осадков. Интенсивное снеготаяние. Скорость ветра – 5–10 м/с.

"В связи с сохранением аномально теплой погоды в период 19–21 марта 2025 года продолжится интенсивное снеготаяние, возможно затопление пониженных участков местности талыми водами, размыв дорог, повышение уровня воды на малых реках в южных и центральных районах Алтайского края", – напомнили синоптики.

Фото: Chiyoung / unsplash.com

Жителей Алтайского края призвали расчистить свои участки от снега, чтобы не затопило

Внимание стоит уделить в том числе водоотводным канавам и дренажным системам
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Комментарии 2

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дима егоров

10:27:29 20-03-2025

сильное потепление в барнауле

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Гость

14:54:34 20-03-2025

Где 19, всего плюс 8, ощущается как плюс 3. Ветер сильный

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