До +19 и интенсивное снеготаяние. О погоде в Алтайском крае 20 марта

Обойдется практически без осадков, отметили синоптики

20 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Местами до +19 градусов потеплеет по югу Алтайского края днем 20 марта. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом температура в регионе составит +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается интенсивное снеготаяние. Ветер подует юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. В краевой столице также обойдется преимущественно без осадков. Интенсивное снеготаяние. Скорость ветра – 5–10 м/с.