До +19 и интенсивное снеготаяние. О погоде в Алтайском крае 20 марта
Обойдется практически без осадков, отметили синоптики
20 марта 2025, 06:00, ИА Амител
Местами до +19 градусов потеплеет по югу Алтайского края днем 20 марта. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом температура в регионе составит +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается интенсивное снеготаяние. Ветер подует юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. В краевой столице также обойдется преимущественно без осадков. Интенсивное снеготаяние. Скорость ветра – 5–10 м/с.
"В связи с сохранением аномально теплой погоды в период 19–21 марта 2025 года продолжится интенсивное снеготаяние, возможно затопление пониженных участков местности талыми водами, размыв дорог, повышение уровня воды на малых реках в южных и центральных районах Алтайского края", – напомнили синоптики.
10:27:29 20-03-2025
сильное потепление в барнауле
14:54:34 20-03-2025
Где 19, всего плюс 8, ощущается как плюс 3. Ветер сильный