До +21 и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 6 мая

В регионе сохраняется высокая пожароопасность

06 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +21 градуса потеплеет в Алтайском крае днем 6 мая, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +16...+21 градус. Обойдется преимущественно без осадков, лишь местами по востоку пойдут небольшие дожди. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +17...+19 градусов. В начале дня пойдет небольшой дождь. Ветер подует западный, 5–10 м/с.