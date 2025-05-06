До +21 и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 6 мая
В регионе сохраняется высокая пожароопасность
06 мая 2025, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
До +21 градуса потеплеет в Алтайском крае днем 6 мая, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит +16...+21 градус. Обойдется преимущественно без осадков, лишь местами по востоку пойдут небольшие дожди. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +17...+19 градусов. В начале дня пойдет небольшой дождь. Ветер подует западный, 5–10 м/с.
"В Алтайском крае в период с 6 по 12 мая сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), местами чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – напомнили синоптики.
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