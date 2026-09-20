До +23 и местами дожди. Какая погода ждет Алтайский край 20 сентября

Осадки ожидаются преимущественно на востоке области

20 сентября 2026, 06:02, ИА Амител

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Синоптики поделились прогнозом погоды на воскресенье, 20 сентября, в Алтайском крае и его столице.

В крае в ночные часы температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. На севере региона местами сохранятся слабые осадки.

Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Дожди ожидаются преимущественно на востоке края. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3–8 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью температура воздуха составит +10…+12 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер — южный, 3–8 м/с. Днем ожидается потепление до +18…+20 градусов, осадки маловероятны. Ветер сменится на западный, его скорость сохранится на уровне 3–8 м/с.