Дожди будут идти в регионе примерно до 24 сентября, а потом ожидается либо солнечная, либо облачная погода

14 сентября 2026, 13:26, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

"Последняя" жара продержалась в Алтайском крае неделю: было ясно, солнечно и без каких-либо осадков. Но такой подарок от погоды не может быть вечным. И вот началась неделя дождей с постепенным похолоданием к концу месяца до +10 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов "Яндекс.Погода", Gismeteo и "Погода Mail".

Погода в сентябре в Алтайском крае / "Яндекс.Погода", Gismeteo и "Погода Mail"

"Яндекс.Погода". Дожди начнутся 15 сентября и будут идти до 24-го числа. Потом нас ждет ясная и довольно прохладная неделя: столбики термометров будут показывать +10...+13 градусов.

Gismeteo. По температурным показателям прогноз почти не отличается от предыдущего. А вот что касается последней недели сентября, то здесь уже все не так радостно: ничего ясного не ожидается, будет облачная погода.

"Погода Mail". Этот прогноз также менее оптимистичен, чем первый. Вначале будут дожди, а затем до конца сентября сохранится облачная погода. Зато, если верить этому "сценарию", в последние дни месяца будет гораздо теплее.