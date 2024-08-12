До +25. О погоде в Алтайском крае 12 августа

В утренние часы местами туман

12 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.