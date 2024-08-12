До +25. О погоде в Алтайском крае 12 августа
В утренние часы местами туман
12 августа 2024, 06:00, ИА Амител
Рассвет / Фото: unsplash.com
От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
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