До +30, дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 7 августа

В утренние часы местами туман

07 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Мокрая трава / Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.