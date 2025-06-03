До +31. О погоде в Алтайском крае 3 июня

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы

03 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Agustin Fernandez / Unsplash

До +31 градуса потеплеет в Алтайском крае днем 3 июня, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, температура по краю составит +26...+31 градус. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер южный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах шквалистое усиление 17–22 м/с.

В Барнауле термометры покажут +26...+28 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, во второй половине дня обещают кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер южный, 5-10 м/с.