До +33. О погоде в Алтайском крае в первый день августа
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман
01 августа 2024, 06:00, ИА Амител
Рассвет в горах / Фото: unsplash.com
От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 августа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.
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