До +33. О погоде в Алтайском крае в первый день августа

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман

01 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 августа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.