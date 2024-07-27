До +35 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 июля

Местами небольшие дожди, грозы

27 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Яркий рассвет / Фото: unsplash.com

От +30 до +35 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

От +31 до +33 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 4-9 м/с.