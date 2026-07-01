До +35. Какая погода ждет Алтайский край 1 июля

Синоптики обещают небольшие дожди

01 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

От +30 до +35 градусов составит температура в Алтайском крае днем 1 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие, ночью по востоку умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.