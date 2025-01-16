До 400 тысяч рублей. Каким специалистам платили больше всех в Алтайском крае в 2024 году

Зарплаты айтишников превышают доходы генеральных и исполнительных директоров

16 января 2025, 11:50, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Самые высокие зарплаты в 2024 году в Алтайском крае получали IT-специалисты. Согласно данным аналитиков онлайн-ресурса hh.ru, зарплата в этой отрасли достигала 400 тысяч рублей.

Так, лидирующее место рейтинга заняли дата-сайентисты с медианной зарплатой 400 тысяч рублей. Следующее место занимают руководители аналитических отделов (275 тысяч рублей) и директора по информационным технологиям (230 тысяч рублей).

Последующие места занимают специалисты из рабочих сфер. Более 160 тысяч рублей предлагали водителям, более 159 тысяч рублей – сварщикам, 150 тысяч рублей – геодезистам. Генеральные и исполнительные директора могли рассчитывать на зарплату 150 тысяч рублей. Столько же предлагали коммерческим директорам. Кроме того, на такой доход могли рассчитывать главы групп разработки.

Операционные директора зарабатывали по 135 тысяч рублей, машинисты – по 134,2 тысячи рублей, технические директора – по 130 тысяч рублей, прорабы – по 129 тысяч рублей.