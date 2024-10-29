Речь идет о пенсионных накоплениях, замороженных в 2014 году

29 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Деньги, рубли / Источник фото: amic.ru

Максимальная сумма пенсионных накоплений, которые можно забрать разом, вырастет до 412 тысяч рублей в 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруд. Такую сумму единовременно смогут получить некоторые граждане, чьи накопления заморозили в 2014 году.

О том, кто и как может получить накопительную пенсию, – в материале amic.ru.

1 Как изменятся правила выплаты накопительной пенсии в 2025 году? Еще летом 2024-го изменилась методика расчета единовременной выплаты, в формате которой можно получить пенсионные накопления. Раньше лимит определяли как 5% от пенсии гражданина. Теперь его рассчитывают как 10% от прожиточного минимума на пенсионера. Благодаря этому, а также индексации того же прожиточного минимума максимальный размер единовременной выплаты увеличится на 17%. Сейчас он составляет 351 тысячу рублей, а с января вырастет до 412 тысяч рублей.

2 И что, можно разом получить 412 тысяч рублей? Все зависит от того, какой у человека размер накопительной пенсии. Если накопленная сумма близка или равна 412 тысячам рублей, то ее действительно можно получить разом. Если же этот лимит превышен, то получить все деньги сразу не получится – придется использовать другие варианты. Ну а если сумма меньше лимита, то ее тоже можно получить разово. Но выплата, естественно, будет меньше: ровно столько, сколько накопилось.

3 Как получить свою накопительную пенсию, если лимит в 412 тысяч рублей превышен? В этом случае доступны два способа. Первый – срочная пенсионная выплата. Гражданин сам определяет срок, в течение которого он будет получать деньги ежемесячно равными долями. Минимальный срок выплат – 10 лет. Второй способ – бессрочные ежемесячные выплаты.

4 Кто может получить накопительную пенсию в виде единовременной выплаты? Право на накопительную пенсию есть у россиян 1967 года рождения и моложе, которые с 2002-го по 2013 год трудились по найму. Возможность получить накопленную сумму разом человек получает по достижении пенсионного возраста. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление в личном кабинете на сайте Соцфонда России или на портале госуслуг.

5 Что такое накопительная пенсия и кому она положена? Это одна из трех видов пенсий, которые есть в России, наряду со страховой и государственной. Накопительные пенсии формировались с 2002 года. Работодатели делали отчисления на накопительный счет сотрудника, исходя из официального размера его зарплаты. Для граждан с 1967 года рождения и младше размер выплат составлял 6% от оклада. Так продолжалось до 2013 года. В 2014-м власти заморозили накопительные пенсии: с этого момента работодатели перестали отчислять деньги на накопительный счет конкретного человека. Деньги начали направлять на текущие страховые выплаты. Но накопления россиян, которые успели сформироваться до 2014 года, не лежат без дела, а продолжают инвестироваться. Поэтому и суммы на счетах граждан увеличиваются. После выхода на пенсию россиянин имеет право забрать свою накопительную пенсию одним из доступных способов.