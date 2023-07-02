Документальный фильм российского режиссера победил на итальянском фестивале

Съемочной группе приходилось работать при температуре -60 градусов

02 июля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Документальный фильм "Голоса Арктики" российского режиссера Ивана Вдовина завоевал приз в номинации "Лучший фильм в секции Location denied" на международном фестивале в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Съемочная группа совершила 24 перелета и преодолела расстояние 50 тысяч километров. Фильм снимали Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Якутии. Работать приходилось при температуре -60 градусов.

Отмечается, что фестиваль Ischia Film Festival проходит ежегодно с 2003 года.