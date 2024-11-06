Должен уметь каждый. Жителей Алтайского края научат оказывать первую помощь

Программу "Готов к санитарной обороне" запустила "Единая Россия"

06 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Обучение / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия", АГМУ

В симуляционном центре Алтайского государственного медуниверситета (АГМУ) 3 ноября прошло стартовое занятие по программе "Готов к санитарной обороне". Это был тренинг для будущих инструкторов, которые будут обучать жителей Алтайского края навыкам оказания первой помощи. И первое занятие провел федеральный координатор проекта "Единой России" под названием "Здоровое будущее", доктор медицинских наук и ветеран СВО Дмитрий Хубезов.

В числе участников тренинга были доктора скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС и Центра медицины катастроф, преподаватели и студенты АГМУ, волонтеры-медики, представители Российского Красного Креста. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и ректор АГМУ Ирина Шереметьева также участвовали в обучении и демонстрировали техники оказания первой помощи, включая остановку кровотечений и проведение сердечно-легочной реанимации.

Обучение / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия", АГМУ

"Много людей погибают в ДТП и от отравлений, тонут, попадают в чрезвычайные ситуации. Мы должны уметь спасать прежде всего ближайшее окружение. Нас должны были научить этому в школе, в институте, в автошколе. Но на практике никто не умеет правильно оказывать помощь", – подчеркнул важность проекта Дмитрий Хубезов.

По его словам, каждый должен быть готов оказать помощь, раз стране приходится участвовать в боевых действиях. Но даже без учета спецоперации нужно помнить о высокой смертности. Программа обучения, по мнению Дмитрия Хубезова, поможет изменить ситуацию. Можно не сомневаться, что она успешно заработает и в Алтайском крае. Здесь накоплен полезный опыт, который тоже планируют учесть.

Дмитрий Попов сообщил, что до конца года планируют подготовить примерно 500 инструкторов, которые займутся массовым обучением жителей Алтайского края.

Приоритетные группы для обучения – сотрудники правоохранительных органов и охранники, водители общественного транспорта и кондукторы, учителя, госслужащие и другие специалисты, работающие в местах с большим скоплением людей.

А диспетчеров скорой помощи обучат объяснять людям по телефону, как вести себя в различных ситуациях до прибытия врачей.

На встрече с Дмитрием Хубезовым в АГМУ были также региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее", главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии Сибирского федерального округа, главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Дмитрий Пелеганчук и председатель общественного совета проекта в Алтайском крае, глава реготделения Российского Красного Креста Анна Ведлер. Они тоже примут участие в реализации программы.