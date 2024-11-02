"Единая Россия" предложила ряд поправок ко второму чтению федерального бюджета

Партия считает необходимым выделить больше средств на агропромышленный комплекс, науку, спорт и поддержку регионов

02 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" представила комплекс предложений в бюджет страны. Инициативы партии рассмотрели на заседании программной комиссии с членами правительства. Встречу провел председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает сайт ER.ru.

Предложения партии

Партия и кабинет министров разработали поправки, которые бы позволили продолжить реализацию послания президента и положений народной программы партии, отметил он.

"Учтены многомиллиардные ассигнования для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ. Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе – на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, другие меры", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Есть еще направления, которые требуют достаточного объема средств. Например, ЕР предлагает выдавать больше субсидий на развитие АПК, сказал Медведев. Обязательно нужно продолжить поддержку регионов программами развития, которые реализуются в стране уже пять лет. На каждую из них до 2030 года требуется планировать в казне по одному миллиарду рублей.

В списке поправок – предложение больше средств выделить на развитие науки, поддержку русского языка и культуры, реабилитацию инвалидов, иммунизацию населения, физкультуру и спорт.

"Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026-2027 годах – по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни", – сказал он.

Поддержка правительства

Правительство учтет предложения партии, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Это отдых детей, дополнительные ресурсы оздоровления, молодежное предпринимательство, ресурсы на проект "Регион для молодых", реабилитация и абилитация инвалидов, поддержка села. Вы сказали, что ресурсы необходимо добавить на комплексное развитие сельских территорий и поддержку лизинга сельхозтехники, мелиорации. Дополнительные источники мы нашли. Блок дополнительных поправок связан с поддержкой русского языка. Речь идет о поставках учебников, о поддержке славянских университетов. На это также нашли дополнительные источники финансирования. Поддержка фонда "Защитники Отечества" – он тоже получит необходимое финансирование. И, соответственно, поддержка субъектов РФ", – отметил министр.

А Дмитрий Медведев добавил, что главное в работе над главным финансовым документом страны – избежать перекосов.

"И победы нужно достигнуть, и развиваться нужно. Это тонкая работа правительства, законодателей, которая ведется вместе с правящей партией, то есть с "Единой Россией". Как мне представляется, этого баланса, несмотря на трудный характер его нахождения, достигать удается. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться – без поддержки Вооруженных сил и заботы о военнослужащих", – сказал Медведев.

По словам врио секретаря Генсовета Владимира Якушева, партия внесет пакет поправок в Госдуму к 5 ноября.

"Рост финансирования на ключевые направления народной программы партии обеспечит дальнейшее развитие нашей страны. "Единая Россия", фракция партии в Госдуме организуют парламентский контроль за расходованием средств, чтобы не допустить срывов сроков работ, переноса мероприятий в регионах. Это принципиально важная задача, которую нам ставит руководство партии", – заключил он.

Напомним, 24 октября "Единая Россия" проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Фракция в ЕР в Алтайском краевом Законодательном собрании тоже поддержала бюджет региона.