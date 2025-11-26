Годовая инфляция в крае достигла 8,55% – и это выше, чем средний уровень по России

26 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Яйца в магазине / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Цены в Алтайском крае по итогам октября 2025 года выросли на 1,13% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция увеличилась на 0,04% и составила 8,55%. Об этом сообщает региональное отделение Центробанка.

Продовольственные товары

Сильнее всего за месяц увеличились цены на продовольствие. Плодоовощная продукция стала дороже на 3,70%, яйца – на 14,88%, хлеб – на 2,23%. При этом за год цены на яйца снизились на 12,17%, макароны и крупы стали дешевле на 3,79%, молочная продукция – на 9,34%.

«С начала 2025 года наблюдалось увеличение объемов производства куриных яиц в целом по стране, и цены на них снижались. При этом затраты предприятий на производство продукции продолжали расти. По этой причине производители с сентября стали переносить в цены накопленные издержки», – говорится в исследовании.





Непродовольственные товары

Существенно выросли цены на непродовольственные товары, особенно на дизельное топливо и бензин: за 12 месяцев – на 15,04%. Моющие и чистящие средства за год подорожали на 5,55% (прирост 3,39% за месяц), парфюмерия и косметика – на 9,99% (+3,22% к сентябрю), медицинские товары – на 8,73% (на 1,27% по сравнению с сентябрем).

«Заметнее всего в октябре подорожали дизель и бензин. Основные причины – сезонное повышение спроса на топливо для проведения полевых работ, а также снижение его предложения в связи с ремонтом на некоторых отечественных нефтеперерабатывающих заводах», – отметили аналитики.

Снизились цены за год на смартфоны и смарт-часы (на 13,31 и 9,02% соответственно), компьютеры (на 5,07%), легковые автомобили (на 1,05%).

Услуги

Услуги общественного транспорта за 12 месяцев стали дороже на 8,62%, бытовые услуги – на 14,15%, а медицинские – на 17,32%.

«Некоторые организации, занимающиеся междугородними автоперевозками, повысили цены, чтобы компенсировать накопленные за несколько месяцев издержки на топливо, обслуживание автобусов и оплату труда водителей», – говорится в сообщении.

Заграничный отдых по сравнению с 2024 годом стал доступнее на 4,89%. В связи с укреплением рубля и сезонным падением спроса проще стало купить туры в Египет, Турцию, некоторые страны Юго-Восточной Азии.

Инфляция и ставка

В целом по России годовая инфляция составила 7,71% – ниже, чем в Алтайском крае (8,55%). Также в стране за октябрь цены поднялись на 0,50%.

«Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения. Под влиянием этого в 2026 году инфляция снизится до 4–5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем», – говорится на сайте регионального отделения.

Ранее финансовые аналитики спрогнозировали остановку роста реальных зарплат в России в следующем году. Эксперты предполагают, что жители страны станут получать всего на 2,7% больше за свой труд. Лучше дела будут обстоять в IT-сфере и обрабатывающей промышленности.