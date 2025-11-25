НОВОСТИЭкономика

Не отчаивайтесь. Цены на чай в крупных торговых сетях России за год подскочили на 12%

Рост цен немного обогнал продовольственную инфляцию

25 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Цены на чай. Чай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Цены на чай в крупных торговых сетях за год выросли на 12% – килограмм листового байхового чая теперь стоит в среднем 441 рубль.

Как рассказал "Shot Проверке" председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) Станислав Богданов, рост немного обогнал продовольственную инфляцию. Главные причины – подорожание логистики и колебания курса валют.

Основной скачок произошел в первом квартале, после чего с марта цены остаются стабильными. По словам эксперта, новых предпосылок для дальнейшего подорожания сейчас нет.

Ранее стало известно, что стоимость чашки эспрессо в России за год выросла на 40%.

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:53:17 25-11-2025

Будь они неладно:логистика с колебаниеи цен различных валют.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:28 25-11-2025

Гость (11:53:17 25-11-2025) Будь они неладно:логистика с колебаниеи цен различных валют.... блажен кто верует

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:41 25-11-2025

Морковку сушеную заваривать будем

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:34 25-11-2025

Гость (12:20:41 25-11-2025) Морковку сушеную заваривать будем... Начнут продавать сушеную морковку в пакетиках. Но, есть опасения, что цена на морковный чай тоже будет расти и расти)))

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:09 25-11-2025

пофек . давно пью травяные чаи самосбором
с таким государством только сам все

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:20 25-11-2025

Цены на ЖКХ выросли больше. Так что, по сравнению с ними, цена на чай даже снизилась.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
штош

15:39:10 25-11-2025

скоро будем как китайцы просто кипяток пить...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:32:13 25-11-2025

кореянка объявила войну россиянам

  1 Нравится
Ответить
