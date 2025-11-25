Не отчаивайтесь. Цены на чай в крупных торговых сетях России за год подскочили на 12%
Рост цен немного обогнал продовольственную инфляцию
25 ноября 2025, 11:45, ИА Амител
Цены на чай. Чай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Цены на чай в крупных торговых сетях за год выросли на 12% – килограмм листового байхового чая теперь стоит в среднем 441 рубль.
Как рассказал "Shot Проверке" председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) Станислав Богданов, рост немного обогнал продовольственную инфляцию. Главные причины – подорожание логистики и колебания курса валют.
Основной скачок произошел в первом квартале, после чего с марта цены остаются стабильными. По словам эксперта, новых предпосылок для дальнейшего подорожания сейчас нет.
Ранее стало известно, что стоимость чашки эспрессо в России за год выросла на 40%.
11:53:17 25-11-2025
Будь они неладно:логистика с колебаниеи цен различных валют.
12:02:28 25-11-2025
Гость (11:53:17 25-11-2025) Будь они неладно:логистика с колебаниеи цен различных валют.... блажен кто верует
12:20:41 25-11-2025
Морковку сушеную заваривать будем
12:40:34 25-11-2025
Гость (12:20:41 25-11-2025) Морковку сушеную заваривать будем... Начнут продавать сушеную морковку в пакетиках. Но, есть опасения, что цена на морковный чай тоже будет расти и расти)))
13:18:09 25-11-2025
пофек . давно пью травяные чаи самосбором
с таким государством только сам все
13:20:20 25-11-2025
Цены на ЖКХ выросли больше. Так что, по сравнению с ними, цена на чай даже снизилась.
15:39:10 25-11-2025
скоро будем как китайцы просто кипяток пить...
18:32:13 25-11-2025
кореянка объявила войну россиянам