Не отчаивайтесь. Цены на чай в крупных торговых сетях России за год подскочили на 12%

Рост цен немного обогнал продовольственную инфляцию

25 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Цены на чай. Чай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Цены на чай в крупных торговых сетях за год выросли на 12% – килограмм листового байхового чая теперь стоит в среднем 441 рубль.

Как рассказал "Shot Проверке" председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) Станислав Богданов, рост немного обогнал продовольственную инфляцию. Главные причины – подорожание логистики и колебания курса валют.

Основной скачок произошел в первом квартале, после чего с марта цены остаются стабильными. По словам эксперта, новых предпосылок для дальнейшего подорожания сейчас нет.

Ранее стало известно, что стоимость чашки эспрессо в России за год выросла на 40%.