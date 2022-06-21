На Алтае пошли первые белые грибы
Обильные дожди принесли алтайским грибникам надежды на урожай. В крае находят первые белые грибы
Фотографиями своих находок любители тихой охоты делятся в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края».
Павел Шелегин сфотографировал боровик, но не стал рассказывать, где именно нашёл этот гриб.
А вот Руслан Мураев рассказал, что обошёл ленточный бор под Барнаулом и нашёл разные грибы, включая белый:
«Грибов пока что немного, но все молоденькие. Лес оживает, появилось грибное разнообразие: подосики, подберы, сыроежки, маслята, мухоморчики, белый один был и неизвестные мне грибочки тоже присутствовали».
Павел Корзюк нашёл белые грибы в березняке в Павловском районе, два из трёх были уже червивыми.
Фото: Павел Корзюк / vk.com/grib22rus
Напомним, что первые маслята в Алтайском крае стали находить ещё в самом начале июня, но потом установилась жара и грибной сезон был отложен.
Зато в лесу уже много земляники.
Фото: Анна Сосновцева / vk.com/grib22rus