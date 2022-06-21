На Алтае пошли первые белые грибы

Фотографиями своих находок любители тихой охоты делятся в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края».

Павел Шелегин сфотографировал боровик, но не стал рассказывать, где именно нашёл этот гриб.

А вот Руслан Мураев рассказал, что обошёл ленточный бор под Барнаулом и нашёл разные грибы, включая белый:

«Грибов пока что немного, но все молоденькие. Лес оживает, появилось грибное разнообразие: подосики, подберы, сыроежки, маслята, мухоморчики, белый один был и неизвестные мне грибочки тоже присутствовали».

Павел Корзюк нашёл белые грибы в березняке в Павловском районе, два из трёх были уже червивыми.

Фото: Павел Корзюк / vk.com/grib22rus

Напомним, что первые маслята в Алтайском крае стали находить ещё в самом начале июня, но потом установилась жара и грибной сезон был отложен.

Зато в лесу уже много земляники.

Фото: Анна Сосновцева / vk.com/grib22rus