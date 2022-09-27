В самом центре Барнаула на дереве выросли хищные устричные грибы

На пересечении проспекта Социалистического с улицей Анатолия у старого трёхэтажного здания на кленовом пеньке выросла семейка устричного гриба, или вешенки. Своей находкой поделился в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края» барнаулец Сергей Канунников.

«Социалистический, 34», — написал он в ВК.

В Барнауле на Социалистическом проспекте выросла вешенка / Фото: Сергей Канунников / vk.com/grib22rus

Известный барнаульцам гриб под названием вешенка на самом деле официально имеет три названия и пишется через «ё» — вёшенка обыкновенная, вёшенка устричная, или устричный гриб (на латинском — Pleurotus ostreatus).

Обычно вешенки разводят искусственно и продают в магазинах, но они встречается и в дикой природе. Например, в том же сообществе грибников в ВК фотографиями вешенки, найденной в лесополосе где-то в Алтайском крае, поделился Владимир Клешнев:

Дикорастущая вешенка из алтайской лесополосы / Фото: Владимир Клешнев / vk.com/grib22rus

Что известно об устричном грибе, или вешенке?

Вешенка — это разрушающий деревья гриб. Он широко распространён в лесах умеренной зоны. Растёт группами, реже — одиночно, на пнях, валежнике, сухостойных или живых (но ослабленных) деревьях различных лиственных (дуб, берёза, рябина, осина, ива), очень редко — хвойных пород в лиственных и смешанных лесах, парках и садах. На древесных стволах встречается довольно высоко над землёй. Часто растёт густыми пучками из 30 и более плодовых тел, срастающихся у основания, и образует «многоярусные конструкции».

Встречается с сентября по ноябрь-декабрь (массовое плодоношение — в конце сентября — октябре), хорошо переносит отрицательные температуры. При благоприятных условиях (холодная погода) может появляться и в мае-июне.

Вешенка обыкновенная вызывает жёлтую смешанную гниль стволов деревьев лиственных, реже — хвойных пород. Заражение обычно происходит через морозобойные трещины. Плодовые тела грибов образуются в месте наибольшего развития гнили. Гриб продолжает развиваться и на мёртвой древесине.

Вешенка обыкновенная относится к хищным грибам и способна парализовывать с помощью выделяемого яда-нематотоксина и переваривать круглых червей, чтобы получить азот для роста.

Но для человека этот гриб не опасен, его широко употребляют в пищу, при этом он, как и сыроежка, не нуждается в дополнительном отваривании и готовится сразу.