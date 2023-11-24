Дождь и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 24 ноября

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

24 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололёдные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. В начале дня небольшой снег, мокрый снег. Ветер южный, 4-9 м/с.