Дожди, грозы и град. О погоде в Алтайском крае 21 апреля

Местами температура поднимется до +19 градусов

21 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 21 апреля на большей части территорий Алтайского края ожидаются дожди, в восточных районах местами сильные, в предгорьях местами обещают грозы, возможен град. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура в регионе составит +9...+14 градусов. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 6–11 м/с, порывы 13–18 м/с, местами до 23 м/с, по юго-востоку в начале дня 25–30 м/с.

В Барнауле термометры покажут +10...+12 градусов. В первой половине дня дождь, утром временами сильный. Ветер также юго-западный с переходом в северо-западный, 6–11 м/с, в начале дня порывы до 16 м/с.

Штормовое предупреждение: