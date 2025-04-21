Дожди, грозы и град. О погоде в Алтайском крае 21 апреля
Местами температура поднимется до +19 градусов
21 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Днем 21 апреля на большей части территорий Алтайского края ожидаются дожди, в восточных районах местами сильные, в предгорьях местами обещают грозы, возможен град. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура в регионе составит +9...+14 градусов. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 6–11 м/с, порывы 13–18 м/с, местами до 23 м/с, по юго-востоку в начале дня 25–30 м/с.
В Барнауле термометры покажут +10...+12 градусов. В первой половине дня дождь, утром временами сильный. Ветер также юго-западный с переходом в северо-западный, 6–11 м/с, в начале дня порывы до 16 м/с.
Штормовое предупреждение:
- "В Алтайском крае сутки 21 апреля ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 18–23 м/с, местами порывы 25 м/с и более";
- "В Алтайском крае в период с 18 по 21 апреля местами сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса)".
07:21:16 21-04-2025
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