Дожди, грозы, не исключен град. О погоде в Алтайском крае 5 июля

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. При грозах возможно усиление — местами до 21 м/с

05 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Дождь в хвойном лесу / Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае 5 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их ожиданиям, на большей части региона пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни. Кроме того, днем не исключен град. Утром местами образуется туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. При грозах возможно усиление – местами до 21 м/с.

В Барнауле от +26 до +28 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.