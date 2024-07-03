Дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 3 июля

В утренние часы местами туман

03 июля 2024, 06:01, ИА Амител

Капли дождя на стекле / Фото: unsplash.com

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах прорывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.