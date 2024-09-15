Дожди и до +17 градусов. Какая будет погода в Алтайском крае 15 сентября
Местами ожидается порывистый ветер
15 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Осень / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае днем 15 сентября ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, сообщили в Гидрометцентре региона.
Температура воздуха составит +12...+17 градусов.
Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле термометры покажут до 15 градусов тепла. Временами дождь. Скорость ветра – до 9 м/с.
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