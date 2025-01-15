Друзья Яниса Тиммы заявили, что его самоубийство могли подстроить

Они обратили внимание на предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, которую провели в Латвии

15 января 2025, 10:50, ИА Амител

Янис Тимма / Фото: кадр из видео на YouTube-канале Евролиги

Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы могли подстроить. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом говорят предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, которую провели в Латвии.

По словам друга погибшего, Марка Пугачева, латвийские специалисты нашли расхождения с заключением из России – они сочли следы на теле неестественными и подозрительными, чего не было в документах из Москвы. Но утверждать окончательно это пока нельзя, так как финальных результатов еще не было.

Однако родственники Тиммы уже в курсе. Они собираются добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства и требуют у следствия изучить бумаги, переписки, звонки и так далее.

Друзья Яниса также рассказали, что экс-супруга Анна Седокова убедила баскетболиста переписать на нее по меньшей мере четыре квартиры. Это делалось якобы для сохранения недвижимости в случае судов по алиментам с бывшей женой Тиммы.

Напомним, Тимму нашли мертвым в Москве 17 декабря. Причиной ухода из жизни стало самоубийство. На его телефоне было сообщение, в котором баскетболист попросил позвонить Седоковой, – суд развел их незадолго до происшествия, 9 декабря.

Похороны спортсмена прошли 27 декабря в Риге. Седокова не присутствовала на церемонии прощания.