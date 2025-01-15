Друзья Яниса Тиммы заявили, что его самоубийство могли подстроить
Они обратили внимание на предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, которую провели в Латвии
15 января 2025, 10:50, ИА Амител
Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы могли подстроить. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом говорят предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, которую провели в Латвии.
По словам друга погибшего, Марка Пугачева, латвийские специалисты нашли расхождения с заключением из России – они сочли следы на теле неестественными и подозрительными, чего не было в документах из Москвы. Но утверждать окончательно это пока нельзя, так как финальных результатов еще не было.
Однако родственники Тиммы уже в курсе. Они собираются добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства и требуют у следствия изучить бумаги, переписки, звонки и так далее.
Друзья Яниса также рассказали, что экс-супруга Анна Седокова убедила баскетболиста переписать на нее по меньшей мере четыре квартиры. Это делалось якобы для сохранения недвижимости в случае судов по алиментам с бывшей женой Тиммы.
Напомним, Тимму нашли мертвым в Москве 17 декабря. Причиной ухода из жизни стало самоубийство. На его телефоне было сообщение, в котором баскетболист попросил позвонить Седоковой, – суд развел их незадолго до происшествия, 9 декабря.
Похороны спортсмена прошли 27 декабря в Риге. Седокова не присутствовала на церемонии прощания.
11:09:17 15-01-2025
ну самоубился он сам, но вот его девушка вызывает вопросы
это черная вдова у которой так уже умирали мужья, богатые мужья
схема одна свадьба с бросившим семью потом проматывание денег мужчины потом развод потом расставание потом мужчина умирает и потом вдова получает его деньги
есть такая ведьмина присуха -обряд на покойнике что делает любого мужика телком идушим на дойку
потом если он уже не нужен делается снятие печати и этот мужик в течении года-двух умирает. От какой угодно болезни если чуть болен а если здоровяк то наложит руки на себя
Эта баба ведьма точняк
11:26:08 15-01-2025
имея нормальную работу, от которой получал удовольствие и хорошие деньги, зачем было связываться с шумоголовой московской содержанкой, хохлятского происхождения.