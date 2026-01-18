НОВОСТИПроисшествия

ДТП в 30-градусный мороз: в Барнауле маршрутка врезалась в трамвай

К счастью, обошлось без пострадавших

18 января 2026, 14:46, ИА Амител

ДТП маршрутки и трамвая / Фото: "В курсе 22" /@vkurse22
ДТП маршрутки и трамвая / Фото: "В курсе 22" /@vkurse22

Утром на пересечении улиц Попова и Власихинской произошло ДТП – маршрутный автобус столкнулся с трамваем. Как видно на кадрах с места аварии, опубликованных в Telegram‑канале "В курсе 22", маршрутка ударила в бок трамвая – у транспортного средства повреждена передняя часть.

По информации полиции Алтайского края, в результате инцидента никто не пострадал. Участники ДТП самостоятельно оформили все необходимые документы, не привлекая сотрудников правоохранительных органов. Авария случилась на повороте, что, скорее всего, и стало одной из причин столкновения.

На месте происшествия можно было заметить нескольких человек – вероятно, пассажиров или очевидцев инцидента. Движение на участке временно было затруднено, однако серьезных пробок не возникло.

Ранее сообщалось, что 100 частных домов под Барнаулом остались без воды из‑за перемерзшей трубы.

ДТП трамваи

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:53:26 18-01-2026

Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.
А вот что там про ДТП с Адамчиком? Жив? Сильно поцарапался? Дорожное покрытие и автомобиль уже записали извинения, дон?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Рамзан

15:04:49 18-01-2026

Гость (14:53:26 18-01-2026) Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.А в... За тобой уже выехали, дон!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:11 18-01-2026

Рамзан (15:04:49 18-01-2026) За тобой уже выехали, дон!... Не спешите, пожалуйста. А то есть неприятные примеры...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:03:47 18-01-2026

Гость (14:53:26 18-01-2026) Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.А в... с кем?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:56 18-01-2026

Гость (14:53:26 18-01-2026) Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.А в... медальку новую дадут.... За безопасность движения

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:42:26 18-01-2026

Ещё награду получит, и звание. Ждём.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:51 18-01-2026

Верните трамваю преимущества проезда на всех перекрёстках и кольцах.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:42:13 18-01-2026

Гость (16:20:51 18-01-2026) Верните трамваю преимущества проезда на всех перекрёстках и ... а трамваи и поезда по определению всегда главные, даже несмотря на ПДД.
я бы не стала соревноваться с ними, а просто уступила дорогу.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:16 18-01-2026

Вы когда-нибудь за рулём ездили? Уставший водитель, а он такой был, не иначе, приравнивается по состоянию к пьяному, спокойно не замечая может переехать хоть трмвай , хоть автобус. 1

  -4 Нравится
Ответить
