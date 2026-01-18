ДТП в 30-градусный мороз: в Барнауле маршрутка врезалась в трамвай

К счастью, обошлось без пострадавших

18 января 2026, 14:46, ИА Амител

ДТП маршрутки и трамвая / Фото: "В курсе 22" /@vkurse22

Утром на пересечении улиц Попова и Власихинской произошло ДТП – маршрутный автобус столкнулся с трамваем. Как видно на кадрах с места аварии, опубликованных в Telegram‑канале "В курсе 22", маршрутка ударила в бок трамвая – у транспортного средства повреждена передняя часть.

По информации полиции Алтайского края, в результате инцидента никто не пострадал. Участники ДТП самостоятельно оформили все необходимые документы, не привлекая сотрудников правоохранительных органов. Авария случилась на повороте, что, скорее всего, и стало одной из причин столкновения.

На месте происшествия можно было заметить нескольких человек – вероятно, пассажиров или очевидцев инцидента. Движение на участке временно было затруднено, однако серьезных пробок не возникло.

