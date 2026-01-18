ДТП в 30-градусный мороз: в Барнауле маршрутка врезалась в трамвай
К счастью, обошлось без пострадавших
18 января 2026, 14:46, ИА Амител
Утром на пересечении улиц Попова и Власихинской произошло ДТП – маршрутный автобус столкнулся с трамваем. Как видно на кадрах с места аварии, опубликованных в Telegram‑канале "В курсе 22", маршрутка ударила в бок трамвая – у транспортного средства повреждена передняя часть.
По информации полиции Алтайского края, в результате инцидента никто не пострадал. Участники ДТП самостоятельно оформили все необходимые документы, не привлекая сотрудников правоохранительных органов. Авария случилась на повороте, что, скорее всего, и стало одной из причин столкновения.
На месте происшествия можно было заметить нескольких человек – вероятно, пассажиров или очевидцев инцидента. Движение на участке временно было затруднено, однако серьезных пробок не возникло.
Ранее сообщалось, что 100 частных домов под Барнаулом остались без воды из‑за перемерзшей трубы.
Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.
А вот что там про ДТП с Адамчиком? Жив? Сильно поцарапался? Дорожное покрытие и автомобиль уже записали извинения, дон?
15:04:49 18-01-2026
Гость (14:53:26 18-01-2026) Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.А в... За тобой уже выехали, дон!
18:13:11 18-01-2026
Рамзан (15:04:49 18-01-2026) За тобой уже выехали, дон!... Не спешите, пожалуйста. А то есть неприятные примеры...
18:03:47 18-01-2026
Гость (14:53:26 18-01-2026) Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.А в... с кем?
19:17:56 18-01-2026
Гость (14:53:26 18-01-2026) Осторожней нвдо быть. Хорошо, что нмкто не пострадал.А в... медальку новую дадут.... За безопасность движения
15:42:26 18-01-2026
Ещё награду получит, и звание. Ждём.
16:20:51 18-01-2026
Верните трамваю преимущества проезда на всех перекрёстках и кольцах.
18:42:13 18-01-2026
Гость (16:20:51 18-01-2026) Верните трамваю преимущества проезда на всех перекрёстках и ... а трамваи и поезда по определению всегда главные, даже несмотря на ПДД.
я бы не стала соревноваться с ними, а просто уступила дорогу.
18:14:16 18-01-2026
Вы когда-нибудь за рулём ездили? Уставший водитель, а он такой был, не иначе, приравнивается по состоянию к пьяному, спокойно не замечая может переехать хоть трмвай , хоть автобус. 1