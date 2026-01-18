100 частных домов под Барнаулом остались без воды из‑за перемерзшей трубы
Специалисты "Росводоканала Барнаул" отогревают трубы и восстанавливают подачу водоснабжения
18 января 2026, 12:03, ИА Амител
В поселке Бельмесево 100 частных домов остались без холодного водоснабжения. Причина – перемерзание трубы на артезианском водозаборе по адресу ул. Кленовая, 9г. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул". Сроки устранения аварии в организации пока не уточняют.
В настоящее время специалисты компании проводят отогрев трубы и восстанавливают подачу воды.
«На время ремонтных работ водоснабжение отключено по следующим адресам: ул. Кленовая, дома 1–35, 4–36, ул. Иркутская, дома 3–51, 2–14, ул. Песочная, дома 1–7, 2–8 и ул. Нагорная, дома 1–7, 6, 8», – говорится в сообщении.
Аналогичная ситуация случилась вечером 16 января в Барнауле на ул. Кутузова, 22, где произошел порыв на водоводе. Первоначально ремонтные работы велись без отключения абонентов, однако позже несколько домов все же пришлось временно оставить без воды.
Отметим, что аномальные морозы все еще господствуют в Алтайском крае. Из-за них ранее в Бельмесево и Сибирской Долине произошло серьезное отключение электричества. Из-за этого во многих домах не было отопления.
12:53:25 18-01-2026
Сейчас опять вылезет плакса,купившая непонятно что и непонятно где.
14:17:58 18-01-2026
Гость (12:53:25 18-01-2026) Сейчас опять вылезет плакса,купившая непонятно что и непонят... Почему купившая? На халяву получившая. Теперь и до остальной халявы тянущаяся.
13:37:27 18-01-2026
Весело в Бельмесёво жить, то при 40 градусах 8 часов без света, а значит без отопления, теперь вода перемёрзла. Но осенью о готовности всего коммунальщиками было лихо отрапартовано. И тут в Сибири неожиданно несколько дней сильные морозы. До этого неожиданно снег, до этого неожиданно декабрь. Что за Сибирь такая?
15:09:37 18-01-2026
Гость (13:37:27 18-01-2026) Весело в Бельмесёво жить, то при 40 градусах 8 часов без све... При чем тут коммунальщики в частных домах? Что утеплил то и получил. Привет многодетным. У них слава богу все в порядке! Отсутствующая вода никогда не перемерзнет. Отсутствующий свет никогда не отключат! Отсутствующие дороги не расстроют отсутствующими светом, водой и газом!
14:12:41 18-01-2026
Слава богу многодетные не пострадали!