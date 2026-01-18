НОВОСТИПроисшествия

100 частных домов под Барнаулом остались без воды из‑за перемерзшей трубы

Специалисты "Росводоканала Барнаул" отогревают трубы и восстанавливают подачу водоснабжения

18 января 2026, 12:03, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В поселке Бельмесево 100 частных домов остались без холодного водоснабжения. Причина – перемерзание трубы на артезианском водозаборе по адресу ул. Кленовая, 9г. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул". Сроки устранения аварии в организации пока не уточняют.

В настоящее время специалисты компании проводят отогрев трубы и восстанавливают подачу воды.

«На время ремонтных работ водоснабжение отключено по следующим адресам: ул. Кленовая, дома 1–35, 4–36, ул. Иркутская, дома 3–51, 2–14, ул. Песочная, дома 1–7, 2–8 и ул. Нагорная, дома 1–7, 6, 8», – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация случилась вечером 16 января в Барнауле на ул. Кутузова, 22, где произошел порыв на водоводе. Первоначально ремонтные работы велись без отключения абонентов, однако позже несколько домов все же пришлось временно оставить без воды.

Отметим, что аномальные морозы все еще господствуют в Алтайском крае. Из-за них ранее в Бельмесево и Сибирской Долине произошло серьезное отключение электричества. Из-за этого во многих домах не было отопления.

Трескучие морозы на Алтае / Фото: телеграм-канал Регион 22 / Барнаул / @altaukrau22

Жители Алтайского края рассказали об экстремальных морозах до -53 градусов

На утро 18 января морозы сохраняются по всему региону, температура остается критически низкой
Avatar Picture
Гость

12:53:25 18-01-2026

Сейчас опять вылезет плакса,купившая непонятно что и непонятно где.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:58 18-01-2026

Гость (12:53:25 18-01-2026) Сейчас опять вылезет плакса,купившая непонятно что и непонят... Почему купившая? На халяву получившая. Теперь и до остальной халявы тянущаяся.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:27 18-01-2026

Весело в Бельмесёво жить, то при 40 градусах 8 часов без света, а значит без отопления, теперь вода перемёрзла. Но осенью о готовности всего коммунальщиками было лихо отрапартовано. И тут в Сибири неожиданно несколько дней сильные морозы. До этого неожиданно снег, до этого неожиданно декабрь. Что за Сибирь такая?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:37 18-01-2026

Гость (13:37:27 18-01-2026) Весело в Бельмесёво жить, то при 40 градусах 8 часов без све... При чем тут коммунальщики в частных домах? Что утеплил то и получил. Привет многодетным. У них слава богу все в порядке! Отсутствующая вода никогда не перемерзнет. Отсутствующий свет никогда не отключат! Отсутствующие дороги не расстроют отсутствующими светом, водой и газом!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:41 18-01-2026

Слава богу многодетные не пострадали!

  14 Нравится
Ответить
