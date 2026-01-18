100 частных домов под Барнаулом остались без воды из‑за перемерзшей трубы

Специалисты "Росводоканала Барнаул" отогревают трубы и восстанавливают подачу водоснабжения

18 января 2026, 12:03, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В поселке Бельмесево 100 частных домов остались без холодного водоснабжения. Причина – перемерзание трубы на артезианском водозаборе по адресу ул. Кленовая, 9г. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул". Сроки устранения аварии в организации пока не уточняют.

В настоящее время специалисты компании проводят отогрев трубы и восстанавливают подачу воды.

«На время ремонтных работ водоснабжение отключено по следующим адресам: ул. Кленовая, дома 1–35, 4–36, ул. Иркутская, дома 3–51, 2–14, ул. Песочная, дома 1–7, 2–8 и ул. Нагорная, дома 1–7, 6, 8», – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация случилась вечером 16 января в Барнауле на ул. Кутузова, 22, где произошел порыв на водоводе. Первоначально ремонтные работы велись без отключения абонентов, однако позже несколько домов все же пришлось временно оставить без воды.

Отметим, что аномальные морозы все еще господствуют в Алтайском крае. Из-за них ранее в Бельмесево и Сибирской Долине произошло серьезное отключение электричества. Из-за этого во многих домах не было отопления.