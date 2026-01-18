Жители Алтайского края рассказали об экстремальных морозах до -53 градусов

На утро 18 января морозы сохраняются по всему региону, температура остается критически низкой

18 января 2026, 10:24, ИА Амител

Трескучие морозы на Алтае / Фото: телеграм-канал Регион 22 / Барнаул / @altaukrau22

Утро 18 января в Алтайском крае выдалось по‑настоящему морозным. Как сообщает телеграм-канал "Регион 22 / Барнаул", в Змеиногорске столбик термометра словно исчез – настолько низкими оказались температуры, что привычные бытовые градусники попросту не справляются с измерением.

Тем временем окрестности Егорьевского леса и вовсе превратились в своеобразный "центр холода" – там фиксируются самые низкие показатели по округу.

Морозы продолжают испытывать жителей на прочность. Специалисты рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице, особенно в ранние часы, и строго соблюдать меры безопасности в такую экстремальную погоду.

Ранее сообщалось, что в селах Алтайского края температура опустилась до -58 градусов. Речь идет о населенных пунктах в Косихинском и Первомайском районах.



