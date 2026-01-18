НОВОСТИОбщество

Жители Алтайского края рассказали об экстремальных морозах до -53 градусов

На утро 18 января морозы сохраняются по всему региону, температура остается критически низкой

18 января 2026, 10:24, ИА Амител

Трескучие морозы на Алтае / Фото: телеграм-канал Регион 22 / Барнаул / @altaukrau22
Трескучие морозы на Алтае / Фото: телеграм-канал Регион 22 / Барнаул / @altaukrau22

Утро 18 января в Алтайском крае выдалось по‑настоящему морозным. Как сообщает телеграм-канал "Регион 22 / Барнаул", в Змеиногорске столбик термометра словно исчез – настолько низкими оказались температуры, что привычные бытовые градусники попросту не справляются с измерением. 

Тем временем окрестности Егорьевского леса и вовсе превратились в своеобразный "центр холода" – там фиксируются самые низкие показатели по округу. 

Морозы продолжают испытывать жителей на прочность. Специалисты рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице, особенно в ранние часы, и строго соблюдать меры безопасности в такую экстремальную погоду. 

Ранее сообщалось, что в селах Алтайского края температура опустилась до -58 градусов. Речь идет о населенных пунктах в Косихинском и Первомайском районах.


 

Барнаул Погода
Читайте также в сюжете: Аномальные морозы в Алтайском крае

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:54:30 18-01-2026

Колотун канкретный. Морозит не по децки...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:43 18-01-2026

Гость (11:54:30 18-01-2026) Колотун канкретный. Морозит не по децки... ... Вот Сегодня точно. До этого просто подготовка была😄

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кент

12:04:38 18-01-2026

Решил почистить снег возле гаража,мороз такой что при дыхании даже под шарфом нос забивался льдом и дышать было не просто, находится далее на улице стало не айс

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:09 18-01-2026

Кент (12:04:38 18-01-2026) Решил почистить снег возле гаража,мороз такой что при дыхани... В четверг надо было чистить. После обеда или вечером.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:29:50 18-01-2026

потерпеть еще 2-3 дня, потом станет теплей

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

13:53:56 18-01-2026

нормальная сибирская погода

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:20 18-01-2026

Кент (12:04:38 18-01-2026) Решил почистить снег возле гаража,мороз такой что при дыхани... Так не надо носом то снег чистить! Для этого лопата есть.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:09 18-01-2026

А что делать? Только одеваться дома чай - у природы не плохой погоды.Жара тоже плохо - надо с погодой тоже жить дружно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:13 18-01-2026

Не плачьте, скоро лето, комары как птицы)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:51 18-01-2026

у многих просто градусники цену на апельсины показывают кто их когда поверял, да же в магазине возьмите десяток градусников с ветрины и сравните, будите удивлены+- 5 гр стабильно, нужно будет постараться найти 2 с одинаковыми показаниями.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров