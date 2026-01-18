Жители Алтайского края рассказали об экстремальных морозах до -53 градусов
На утро 18 января морозы сохраняются по всему региону, температура остается критически низкой
18 января 2026, 10:24, ИА Амител
Утро 18 января в Алтайском крае выдалось по‑настоящему морозным. Как сообщает телеграм-канал "Регион 22 / Барнаул", в Змеиногорске столбик термометра словно исчез – настолько низкими оказались температуры, что привычные бытовые градусники попросту не справляются с измерением.
Тем временем окрестности Егорьевского леса и вовсе превратились в своеобразный "центр холода" – там фиксируются самые низкие показатели по округу.
Морозы продолжают испытывать жителей на прочность. Специалисты рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице, особенно в ранние часы, и строго соблюдать меры безопасности в такую экстремальную погоду.
Ранее сообщалось, что в селах Алтайского края температура опустилась до -58 градусов. Речь идет о населенных пунктах в Косихинском и Первомайском районах.
11:54:30 18-01-2026
Колотун канкретный. Морозит не по децки...
12:06:43 18-01-2026
Гость (11:54:30 18-01-2026) Колотун канкретный. Морозит не по децки... ... Вот Сегодня точно. До этого просто подготовка была😄
12:04:38 18-01-2026
Решил почистить снег возле гаража,мороз такой что при дыхании даже под шарфом нос забивался льдом и дышать было не просто, находится далее на улице стало не айс
13:35:09 18-01-2026
Кент (12:04:38 18-01-2026) Решил почистить снег возле гаража,мороз такой что при дыхани... В четверг надо было чистить. После обеда или вечером.
12:29:50 18-01-2026
потерпеть еще 2-3 дня, потом станет теплей
13:53:56 18-01-2026
нормальная сибирская погода
14:40:20 18-01-2026
Кент (12:04:38 18-01-2026) Решил почистить снег возле гаража,мороз такой что при дыхани... Так не надо носом то снег чистить! Для этого лопата есть.
14:52:09 18-01-2026
А что делать? Только одеваться дома чай - у природы не плохой погоды.Жара тоже плохо - надо с погодой тоже жить дружно.
20:33:13 18-01-2026
Не плачьте, скоро лето, комары как птицы)
21:40:51 18-01-2026
у многих просто градусники цену на апельсины показывают кто их когда поверял, да же в магазине возьмите десяток градусников с ветрины и сравните, будите удивлены+- 5 гр стабильно, нужно будет постараться найти 2 с одинаковыми показаниями.