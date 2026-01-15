Два алтайских экс-губернатора отметят юбилеи в 2026 году

Райфикешт был самым молодым руководителем региона, а Карлин дольше всех занимал этот пост

15 января 2026, 18:30, ИА Амител

Александр Карлин и Владимир Райфикешт / Фото: altairegion22.ru

Бывшие губернаторы Алтайского края Владимир Райфикешт и Александр Карлин будут праздновать 75-летие в 2026 году, пишет "Атмосфера".

Райфикешт вошел в историю как первый и самый молодой руководитель региона, назначенный в 40 лет, а Карлин – как глава, дольше всех пробывший на этом посту (почти 13 лет).

Владимир Райфикешт, родившийся 15 апреля 1951 года в селе Повалиха, руководил регионом с октября 1991 (был назначен Борисом Ельциным) по январь 1994 года.

Александр Карлин (29 октября 1951 г., село Медведка) возглавил администрацию края в августе 2005 года после гибели Михаила Евдокимова, занимал должность до мая 2018 года.

Также в 2026 году памятные даты отметят другие государственные и общественные деятели региона. 80 лет исполнится второму губернатору края Льву Коршунову, 55 лет – действующему главе Виктору Томенко.

Среди юбиляров также:

министр строительства и ЖКХ Иван Гилев (16 января) и министр культуры Елена Безрукова (1 июня) – по 50 лет;

депутат Заксобрания Константин Ежов (24 апреля) и вице-премьер Евгений Дешевых (5 ноября) – 55 лет;

депутат АКЗС Александр Траутвейн (28 октября) – 60 лет;

вице-премьер Александр Лукьянов (16 марта) – 65 лет;

председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов (24 апреля) – 70 лет;

депутат Госдумы IV и V созывов, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Михаил Заполев (21 ноября) – 80 лет.

Кроме того, в будущем году исполняется 30 лет с момента первых всенародных выборов мэра Барнаула и главы администрации Алтайского края, которые в 1996 году выиграли Владимир Баварин и Александр Суриков.

В 2026 году в Алтайском крае пройдут масштабные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, уроженки села Ельцовка Екатерины Савиновой. Актриса навсегда вошла в историю отечественного кино благодаря роли Фроси Бурлаковой в фильме "Приходите завтра".