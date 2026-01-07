Столетний юбилей актрисы Екатерины Савиновой масштабно отметят в Алтайском крае

Мероприятия пройдет в 2026 году

07 января 2026, 13:00, ИА Амител

Актриса Екатерина Савинова / Фото: кадр из фильма

В 2026 году в Алтайском крае пройдут масштабные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, уроженки села Ельцовка Екатерины Савиновой. Актриса навсегда вошла в историю отечественного кино благодаря роли Фроси Бурлаковой в фильме "Приходите завтра", сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Основные юбилейные события намечены на осень. План празднования утвержден заместителем председателя правительства региона Юрием Абдуллаевым.

В ноябре на территории Мемориального музея Екатерины Савиновой в Ельцовке откроют памятный знак, приуроченный к юбилею актрисы. В Центре культуры Ельцовского района состоится межрайонный фестиваль народного творчества "В гостях у Савиновой". К памятной дате также выпустят фотоальбом "Мемориальный музей Екатерины Савиновой" из серии "Музеи Алтайского края", проведут краевой видеоконкурс, тематические программы и выставки.

Завершением юбилейного года станет концерт "Одна любовь, одна дорога", который пройдет на сцене концертного зала "Сибирь" в Барнауле.