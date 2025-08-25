"Кризис приобрел острый характер". Александр Карлин 20 лет назад возглавил Алтайский край

И сразу заявил, что никакая власть без поддержки людей не сможет возродить регион

25 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Александр Карлин / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

25 августа 2005 года, 20 лет назад, Алтайский краевой Совет народных депутатов (АКСНД) наделил полномочиями главы администрации края Александра Карлина, кандидатуру которого внес президент РФ Владимир Путин, пишет "Атмосфера".

Александр Карлин сменил на этом посту Михаила Евдокимова, погибшего в автомобильной аварии 7 августа 2005. За него проголосовали 57 депутатов из 58 присутствовавших на сессии АКСНД. Карлин принял присягу, предусмотренную Уставом края.

«Край понес большую потерю в связи с трагической гибелью Михаила Сергеевича Евдокимова. Но при всей горечи утраты недопустимо использование этой трагедии в качестве повода для нагнетания общественной конфронтации, формирования у людей чувства безысходности», – сказал Александр Карлин, выступая перед депутатами.

Карлин подчеркнул, что Алтайский край находится в тяжелой экономической ситуации. При этом спад производства, указал он, сопровождается серьезными социальными проблемами и ростом безработицы.

«В нашем крае кризисные явления приобрели острый, системный и затяжной характер. Главную цель краевой администрации вижу в преодолении кризиса в тесном взаимодействии с населением, краевым законодательным органом, политическими партиями, общественными объединениями, профессиональными союзами. Никакая власть без поддержки людей не сможет возродить регион, его промышленность, сельское хозяйство», – подчеркнул Карлин.

Он также выразил возмущение, что в администрации Алтайского края "нет подразделения по работе с населением".

«Как можно изучать проблемы граждан, принимать их обращения и обрабатывать письма без подобной структуры?» – недоумевал Карлин.

В 2005 году на место главы администрации Алтайского края претендовали несколько человек. Из всех возможных кандидатур Владимир Путин выбрал начальника Управления президента РФ по вопросам государственной службы, бывшего прокурора, уроженца Алтая Александра Карлина. Политологи тогда отмечали, что Карлин – москвич с алтайскими корнями – как нельзя лучше подходит на роль примирителя между Москвой и краевыми элитами.

«Нельзя допустить, чтобы региональная фронда могла рассчитывать, что от Кремля можно добиться кадровых уступок», – говорил тогда политолог Алексей Макаркин.

Напомним, на посту губернатора Карлин сразу же уволил всех заместителей прежнего главы региона – Михаила Евдокимова. Новую администрацию он сформировал из депутатов краевого Совета (Борис Ларин, Сергей Локтев), сотрудников администрации Барнаула (Николай Черепанов, Михаил Щетинин), глав районов (Борис Неудахин). Заместителем главы администрации стал Яков Ишутин, которого в губернаторы двигал полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин. Еще одним заместителем стал Сергей Локтев, который, кстати, проработал с Карлиным до 2018 года (до отставки губернатора).

Александр Карлин родился 29 октября 1951 года в селе Медведка (это село уже давно не существует) Тюменцевского района Алтайского края. В 1972 году окончил Свердловский юридический институт, после него работал следователем прокуратуры Бийска и оттуда был призван в армию. После армии продолжил работу в прокуратуре в Бийске, затем – в Барнауле. В 1983–1986 годах был начальником отдела прокуратуры Алтайского края. В 1986 году Карлина перевели в Генеральную прокуратуру СССР в Москву, где он дослужился до заместителя начальника управления. В Генеральной прокуратуре России работал в 1992–2000 годах начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления.



С 2000 по 2004 год Александр Карлин работал первым заместителем министра юстиции РФ, в 2004–2005 – начальником Управления президента РФ по вопросам государственной службы.



Губернатором Алтайского края Александр Карлин проработал с 2005 по 2018 год. Затем до 2023 года был сенатором Совета Федерации. Сейчас преподает в московских вузах.