Два автомобиля столкнулись на улице Матросова в Барнауле

Машины полностью перекрыли проезжую часть

04 марта 2024, 12:02, ИА Амител

ДТП на улице Матросова / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием пикапа и легковушки произошло на улице Матросова в Барнауле.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария случилась в районе дома № 31 – машины получили серьезные повреждения и перекрыли всю проезжую часть. Подробности происшествия при этом не уточняются.

По данным "Яндекс Карт", на Матросова собралась пробка. Также движение частично затруднено по Меланжевой.