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Мединский выступил перед прессой по итогам переговоров РФ и Украины. Главное

Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными

02 июня 2025, 21:43, ИА Амител

Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский выступил перед представителями СМИ после окончания второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Главные заявления

  • Российский проект меморандума состоит из двух частей, Киев взял его на изучение;
  • вторая часть меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает несколько путей;
  • переговоры шли на русском языке;
  • общий "потолок" обмена составит не менее одной тысячи человек;
  • РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными;
  • Россия идентифицировала все тела солдат ВСУ, которые передаст Украине;
  • Москва передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат в одностороннем порядке;
  • больных и тяжелораненых обменяют по принципу "всех на всех";
  • РФ и Украина создадут комиссию, чтобы обмениваться тяжелоранеными бойцами без политических решений;
  • Москва и Киев обменяются солдатами в возрасте до 25 лет;
  • Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта;
  • стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат;
  • РФ получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта;
  • Москва возвращает Киеву детей, если находятся их родители или законные представители;
  • РФ работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за украинского конфликта.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 2 июня российская делегация будет готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласен на переговоры с российской стороной, но ждет от Москвы меморандума до их начала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным и подчеркнул, что главное сейчас – продолжить процесс прямых переговоров.

2 июня в Стамбуле завершился второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.

Предыдущий раунд российско-украинских консультаций прошел 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.

Россия Политика украина

Комментарии 5

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Гость

21:46:53 02-06-2025

Опять впустую съездили на деньги налогоплательщиков обе стороны? Хотя там может и не на деньги налогоплательщиков, а то-то финансирует эту всю комедию.

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Гость

05:34:35 03-06-2025

Гость (21:46:53 02-06-2025) Опять впустую съездили на деньги налогоплательщиков обе стор... как было сказано - переговоры отдельно - боевые действия отдельно

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Гость

21:57:03 02-06-2025

Доброта наша не знает границ. Особенно после вчерашнего.

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Гость

08:16:50 03-06-2025

Гость (21:57:03 02-06-2025) Доброта наша не знает границ. Особенно после вчерашнего.... Вы кажется не совсем понимаете кто и кому тут одолжение делает. Ваша доброта людоедская, никому не интересна.

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Гость

22:03:22 02-06-2025

Возвращение наших парней домой это прекрасная новость. Хотелось бы больше услышать о шагах именно к завершению конфликта.

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