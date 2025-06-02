Мединский выступил перед прессой по итогам переговоров РФ и Украины. Главное
Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными
02 июня 2025, 21:43, ИА Амител
Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский выступил перед представителями СМИ после окончания второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
Главные заявления
- Российский проект меморандума состоит из двух частей, Киев взял его на изучение;
- вторая часть меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает несколько путей;
- переговоры шли на русском языке;
- общий "потолок" обмена составит не менее одной тысячи человек;
- РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными;
- Россия идентифицировала все тела солдат ВСУ, которые передаст Украине;
- Москва передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат в одностороннем порядке;
- больных и тяжелораненых обменяют по принципу "всех на всех";
- РФ и Украина создадут комиссию, чтобы обмениваться тяжелоранеными бойцами без политических решений;
- Москва и Киев обменяются солдатами в возрасте до 25 лет;
- Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта;
- стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат;
- РФ получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта;
- Москва возвращает Киеву детей, если находятся их родители или законные представители;
- РФ работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за украинского конфликта.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 2 июня российская делегация будет готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласен на переговоры с российской стороной, но ждет от Москвы меморандума до их начала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным и подчеркнул, что главное сейчас – продолжить процесс прямых переговоров.
2 июня в Стамбуле завершился второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.
Предыдущий раунд российско-украинских консультаций прошел 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.
21:46:53 02-06-2025
Опять впустую съездили на деньги налогоплательщиков обе стороны? Хотя там может и не на деньги налогоплательщиков, а то-то финансирует эту всю комедию.
05:34:35 03-06-2025
Гость (21:46:53 02-06-2025) Опять впустую съездили на деньги налогоплательщиков обе стор... как было сказано - переговоры отдельно - боевые действия отдельно
21:57:03 02-06-2025
Доброта наша не знает границ. Особенно после вчерашнего.
08:16:50 03-06-2025
Гость (21:57:03 02-06-2025) Доброта наша не знает границ. Особенно после вчерашнего.... Вы кажется не совсем понимаете кто и кому тут одолжение делает. Ваша доброта людоедская, никому не интересна.
22:03:22 02-06-2025
Возвращение наших парней домой это прекрасная новость. Хотелось бы больше услышать о шагах именно к завершению конфликта.