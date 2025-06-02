Мединский выступил перед прессой по итогам переговоров РФ и Украины. Главное

Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными

02 июня 2025, 21:43, ИА Амител

Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский выступил перед представителями СМИ после окончания второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Главные заявления

Российский проект меморандума состоит из двух частей, Киев взял его на изучение;

вторая часть меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает несколько путей;

переговоры шли на русском языке;

общий "потолок" обмена составит не менее одной тысячи человек;

РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными;

Россия идентифицировала все тела солдат ВСУ, которые передаст Украине;

Москва передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат в одностороннем порядке;

больных и тяжелораненых обменяют по принципу "всех на всех";

РФ и Украина создадут комиссию, чтобы обмениваться тяжелоранеными бойцами без политических решений;

Москва и Киев обменяются солдатами в возрасте до 25 лет;

Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта;

стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат;

РФ получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта;

Москва возвращает Киеву детей, если находятся их родители или законные представители;

РФ работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за украинского конфликта.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 2 июня российская делегация будет готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласен на переговоры с российской стороной, но ждет от Москвы меморандума до их начала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным и подчеркнул, что главное сейчас – продолжить процесс прямых переговоров.

2 июня в Стамбуле завершился второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.

Предыдущий раунд российско-украинских консультаций прошел 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.