В Барнауле водитель маршрутки врезался в легковушку, пострадал пассажир
Мужчине оказали медпомощь в больнице
31 января 2025, 13:30, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле пассажир маршрутки № 144 пострадал в ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, сообщили в ГАИ города. Авария произошла 31 января в 11 часов утра.
Предварительно установили, что шофер автобуса № 144 с восемью пассажирами в салоне двигался по проспекту Ленина со стороны Матросова и при повороте налево не предоставил преимущество проезда, в итоге столкнулся с Toyota Isis под управлением мужчины 1992 года рождения.
"Травмы получил пассажир автобуса, мужчина 1975 года рождения. Ему оказали медпомощь в горбольнице № 1", – рассказали в ведомстве.
Дорожные полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
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