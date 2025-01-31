В Барнауле водитель маршрутки врезался в легковушку, пострадал пассажир

Мужчине оказали медпомощь в больнице

31 января 2025, 13:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле пассажир маршрутки № 144 пострадал в ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, сообщили в ГАИ города. Авария произошла 31 января в 11 часов утра.

Предварительно установили, что шофер автобуса № 144 с восемью пассажирами в салоне двигался по проспекту Ленина со стороны Матросова и при повороте налево не предоставил преимущество проезда, в итоге столкнулся с Toyota Isis под управлением мужчины 1992 года рождения.

"Травмы получил пассажир автобуса, мужчина 1975 года рождения. Ему оказали медпомощь в горбольнице № 1", – рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские проводят проверку по факту произошедшего.