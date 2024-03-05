Двое запертых детей погибли при пожаре на Алтае

Взрослые в тот момент были в магазине

05 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Место, где погибли дети / Фото: МЧС Республики Алтай

Двое детей погибли при пожаре в селе Турочак Республики Алтай. 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без чувств обнаружили спасатели – детей заперли дома взрослые и уехали за покупками.

Как отметили в МЧС региона, возгорание тушили 15 человек на 4 пожарных машинах. Пройденная огнем площадь составила 120 квадратных метров. Что стало причиной произошедшего, не уточняется.

2 марта в селе Ая Алтайского края во время пожара в частном доме погиб отец с трехлетней дочерью.