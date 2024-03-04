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На Алтае отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре

Двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу

04 марта 2024, 13:11, ИА Амител

Пожар в доме / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае выясняют все обстоятельства гибели при пожаре двух человек, сообщает региональный СК.

Пожар произошел вечером 2 марта в селе Ая. 45-летний мужчина растопил печь, используя горючую смесь, после чего ушел в комнату и лег спать.

"Часть горючей смеси попала на пол, произошло возгорание. Двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу, сам глава семьи и его трехлетняя дочь погибли при пожаре", – рассказали в ведомстве.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз и проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".

"С утра затопили печь". СК возбудил дело и сообщил подробности гибели детей на Алтае

Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев пожара
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Пожары

Комментарии 2

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Элен без ребят

13:31:34 04-03-2024

ужас какой :(

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Гость

21:14:15 04-03-2024

Для Горного это уже норма. Детей жалко, жуть какая-то.

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