На Алтае отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре
Двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу
04 марта 2024, 13:11, ИА Амител
Пожар в доме / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
В Алтайском крае выясняют все обстоятельства гибели при пожаре двух человек, сообщает региональный СК.
Пожар произошел вечером 2 марта в селе Ая. 45-летний мужчина растопил печь, используя горючую смесь, после чего ушел в комнату и лег спать.
"Часть горючей смеси попала на пол, произошло возгорание. Двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу, сам глава семьи и его трехлетняя дочь погибли при пожаре", – рассказали в ведомстве.
Следователи назначили комплекс судебных экспертиз и проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".
13:31:34 04-03-2024
ужас какой :(
21:14:15 04-03-2024
Для Горного это уже норма. Детей жалко, жуть какая-то.