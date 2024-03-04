На Алтае отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре

Двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу

04 марта 2024, 13:11, ИА Амител

Пожар в доме / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае выясняют все обстоятельства гибели при пожаре двух человек, сообщает региональный СК.

Пожар произошел вечером 2 марта в селе Ая. 45-летний мужчина растопил печь, используя горючую смесь, после чего ушел в комнату и лег спать.

"Часть горючей смеси попала на пол, произошло возгорание. Двое несовершеннолетних детей успели выбежать на улицу, сам глава семьи и его трехлетняя дочь погибли при пожаре", – рассказали в ведомстве.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз и проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".