Партия намерена добиться реализации поручений главы государства и выполнения народной программы

02 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Владимир Якушев / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" вместе с правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Подробности со ссылкой на врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев сообщает сайт партии ER.ru.

Социальная политика

"Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева", – отметил Владимир Якушев.

Политик подчеркнул, что в бюджете запланировано выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.

Вырастет финансирование социальной политики – к 2027 году расходы увеличатся до 7,2 трлн рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Народная программа

Обеспечены положения народной программы "Единой России" по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 млрд рублей ежегодно.

В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку – в соответствии с поручениями президента.

Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе "Единой России" обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда "Круг добра" для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой "Единая Россия" представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Регионы

Поддержку получат регионы. Инвестиции направят на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 трлн рублей выделят на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.

"В числе приоритетов реализация национальных проектов. "Единая Россия" представила по каждому из них свои предложения", – заключил Владимир Якушев.