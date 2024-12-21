Единое пособие увеличится до 17 тысяч рублей в 2025 году

Это произойдет за счет роста прожиточного минимума

21 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Единое пособие увеличится на 14,8% с 1 января 2025 года, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Его максимальный размер составит более 17 тысяч рублей в месяц на ребенка.

"С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч в месяц на одного ребенка", – цитирует политика ТАСС.

Также он уточнил, что единое пособие получает каждый третий ребенок в РФ.