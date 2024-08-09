Эксперты подсчитали расходы на сборы ребенка в школу в Барнауле
В указанную сумму вошла покупка школьной формы, сменки, кроссовок и других необходимых вещей
09 августа 2024, 17:25, ИА Амител
В Барнауле расходы на сборы ребенка в школу составляют в среднем 12 тысяч рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В указанную сумму вошла покупка школьной формы, сменки, спортивного костюма, кроссовок, канцелярии и рюкзака.
"На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 16,5 тыс. рублей, Санкт-Петербурга - 15 тыс. рублей. В Барнауле траты в этом году обошлись в 12 тыс. рублей на ребенка", - говорится в исследовании.
В Екатеринбурге и Казани сборы ребенка в школу обошлись семьям в 14,8 тыс. рублей, в Красноярске - в 14,5 тыс. рублей, В Волгограде - в 12,8 тыс. рублей, в Уфе - 12,9 тыс. рублей.
"Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу", - отметили социологи.
Опрос проведен среди родителей школьников и первоклассников-2024 из Алтайского края с 20 июля по 7 августа 2024 года.
19:04:40 09-08-2024
Ага, только в Москве зарплата начинается от 70 тысяч, а у нас заканчивается на 25 (если, конечно, исключить губернаторские грезы).
19:55:55 09-08-2024
Второклассница, никак в 12 не уложились. Может не в том Барнауле живу?
00:58:48 10-08-2024
Гость (19:55:55 09-08-2024) Второклассница, никак в 12 не уложились. Может не в том Барн... покупайте в Апреле, не в Бенеттоне