Эксперты подсчитали расходы на сборы ребенка в школу в Барнауле

В указанную сумму вошла покупка школьной формы, сменки, кроссовок и других необходимых вещей

09 августа 2024, 17:25, ИА Амител

День знаний в школе / Фото: amic.ru

В Барнауле расходы на сборы ребенка в школу составляют в среднем 12 тысяч рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В указанную сумму вошла покупка школьной формы, сменки, спортивного костюма, кроссовок, канцелярии и рюкзака.

"На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 16,5 тыс. рублей, Санкт-Петербурга - 15 тыс. рублей. В Барнауле траты в этом году обошлись в 12 тыс. рублей на ребенка", - говорится в исследовании.

В Екатеринбурге и Казани сборы ребенка в школу обошлись семьям в 14,8 тыс. рублей, в Красноярске - в 14,5 тыс. рублей, В Волгограде - в 12,8 тыс. рублей, в Уфе - 12,9 тыс. рублей.

"Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу", - отметили социологи.

Опрос проведен среди родителей школьников и первоклассников-2024 из Алтайского края с 20 июля по 7 августа 2024 года.