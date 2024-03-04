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Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии

Теперь его в 20-дневный срок рассмотрит суд

04 марта 2024, 20:15, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube
Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube

Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, заседание состоялось в ИК-4 под Белгородом, где отбывает наказание артист.

Теперь решение об УДО будет принимать суд. Руководство уже дало положительное решение и направило бумаги в Алексеевский областной суд, который может освободить Ефремова из тюрьмы. На рассмотрение дела у него не более 20 дней. 

На данный момент актер уже отбыл больше половины срока в семь с половиной года с учетом времени, проведенного в СИЗО. За решетку он попал из-за пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. 

культура

Комментарии 6

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Даня

20:19:04 04-03-2024

только старцева за убийство не выпускайте а то гнида расплакался сидеть тяжко ему а ручками когда махал и человека убил чем думал.

ладно Ефремов накосячил и как человек ответил.

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Гость

20:39:50 04-03-2024

Старцев убил хулигана случайно, который девушку ударил, ни за что сидит. Ефремов убил человека невинного.

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Гость

20:53:22 04-03-2024

А вы в курсе кем работает сестра Старцева?На высшей госдолжности в Барнауле.

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Гость

09:00:50 05-03-2024

Гость (20:53:22 04-03-2024) А вы в курсе кем работает сестра Старцева?На высшей госдолж... И?

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Гость

13:36:42 05-03-2024

Гость (20:53:22 04-03-2024) А вы в курсе кем работает сестра Старцева?На высшей госдолж... Неужели ее фамилия Франк? Не знал, что он сестра Старцева.

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Гость

12:09:36 05-03-2024

Наверное он против СВО. Сразу уедет

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