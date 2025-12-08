Египетские манускрипты в Лувре затопило канализационными отходами

Испорченными оказались от 300 до 400 экземпляров

08 декабря 2025, 16:16, ИА Амител

Лувр / Фото: кадр из видео Telegram-канала Baza

В результате прорыва устаревшего трубопровода в конце ноября библиотека парижского Лувра оказалась затоплена. По словам заместителя главного администратора музея Франсиса Стейнбока, пострадало от 300 до 400 единиц хранения.

«Происшествие коснулось одного из читальных залов отдела египетских древностей. По предварительным оценкам, повреждено от 300 до 400 экземпляров, сейчас мы ведем точный учет. Книги и документы промокли из-за протечки… Их извлекли, раскрыли, и сейчас ведется кропотливая работа по бережной сушке каждого листа промокательной бумагой», – сообщил он в интервью телеканалу BFMTV.

Стейнбок уточнил, что пострадали исключительно периодические издания, справочные материалы и археологические журналы, используемые египтологами, сотрудниками Лувра и студентами. Наиболее старые экземпляры относятся к концу XIX века, остальные – к началу XX, добавил заместитель главного администратора.

Он подтвердил, что о неисправностях в системе отопления и вентиляции, основанной на подаче горячей или холодной воды по трубам, было известно давно. Стейнбок подчеркнул, что пострадавший участок музея включен в перечень помещений, где запланирована модернизация данной системы.