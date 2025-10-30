Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали во Франции

Ранее силовики смогли найти еще двух предполагаемых воров

30 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Полиция, ФСБ / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Французские правоохранительные органы произвели задержание третьего лица, подозреваемого в причастности к краже из Лувра. Информацию об этом передает французский канал BFMTV.

В заявлении телеканала говорится, что "третий участник предполагаемого преступления был схвачен в среду вечером в окрестностях французской столицы и в настоящее время удерживается под стражей".

Ранее стало известно о задержании двоих подозреваемых в совершении ограбления музея. Первый был задержан 26 октября в аэропорту имени Шарля де Голля при попытке вылететь в Алжир, а второй – накануне в департаменте Сена-Сен-Дени, расположенном в пригороде Парижа. Согласно имеющимся данным, в розыске находятся еще четверо лиц, предположительно, причастных к данному делу. Экспонаты, уцелевшие после инцидента, оперативно перевезли в хранилище французского Центробанка.