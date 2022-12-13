Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 17 декабря

В субботу, 17 декабря, в Барнауле пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов. Принимать вторсырье в этот раз будут на 14 площадках, сообщают в мэрии.

Стационарная точка будет работать с 12:00 до 14:00 у ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина, 152. «Только здесь волонтёры будут принимать мягкую 5 (РР)», — добавили в пресс-службе.

Мобильные пункты проедут по трём маршрутам:

Маршрут № 1

10:00-10:40 — посёлок Южный, улица Чайковского, 19;

10:55-11:20 — Гора, Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35-12:20 — ТРЦ «Гулливер», проспект Красноармейский, 51а;

12:35-13:00 — проспект Красноармейский, 131 («Семейный Бигс»).

Маршрут № 2

10:00-10:30 — проспект Комсомольский, 44;

10:40-11:10 — улица Чкалова, 57;

11:20-11:50 — проспект Ленина, 71(ТЦ «Россия»);

12:00-12:30 — проспект Калинина, 1а, корпус 2 (Зелёный сквер).

Маршрут № 4

10:00-10:30 — посёлок Спутник, улица Кленовая, 8;

10:50-11:30 — микрорайон Дружный, улица 280-летия Барнаула, 8, корпус 2;

11:40-12:10 — площадь Народная (парковка перед ТРЦ «БУМ»);

12:20-12:45 — улица Малахова, 62 («Новэкс»);

13:00-13:25 — улица Телефонная, 54.

Маршрут № 3 в эту субботу работать не будет в связи с нехваткой волонтёров.

По этой ссылке можно посмотреть, что принимается на акции, а здесь — что нет. Всё вторсырьё, которое принесут горожане, отправят на переработку.