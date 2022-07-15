Барнаул занял 18-е место в ТОП-20 российских городов России с максимальной долей зеленых насаждений, сообщает аналитическая компания Marketing Logic.

«Исследовалась доля зеленых насаждений, включая парки и скверы, национальные парки, леса, сады, расположенные на территории городов. Площадь учитывалась в официальных административных границах городов», — говорится в пояснении.

Согласно полученным данным, 44% от площади Барнаула занимают зеленые зоны.

Лидером по доле насаждений стал Сочи, где леса и парки расположены на 90% площади курорта. Минимальный показатель выявили в Астрахани — там зеленые зоны лишь на 5% площади города.

Управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин подчеркнул, что исследование поможет сделать жизнь горожан приятнее и комфортнее, если в определенных городах все-таки решат двигаться в направлении озеленения.

«Близость парков и лесопарков — это один из ключевых показателей экологического благополучия города, на это смотрят жители, покупатели недвижимости, девелоперы и застройщики. Пандемия показала, насколько важными, кроме близости к центру города и обеспеченности жилых районов всей необходимой инфраструктурой, стали доступные места для прогулок, свежий воздух», — пояснил Галкин.

Ранее барнаульские общественники попросили губернатора Алтайского края сделать парк «Юбилейный» краевым имуществом, чтобы сохранить огромную зеленую зону в приличном состоянии.