Чужие жабы и лягушки захватывают водоемы на Алтае

Томские ученые сообщили про активное распространение в водоемах Западной Сибири озерной лягушки и зеленой жабы, которые вытесняют сородичей и уничтожают местных представителей фауны, пишет «Интерфакс».

«Сейчас на территории Западной Сибири обитает как минимум два представителя чужеродной фауны, отнесенных к категории самых опасных инвазионных видов России, активно распространяющихся по стране, — это озерная лягушка и зеленая жаба», — рассказали в Томском госуниверситете.

Озерная лягушка может достигать 17 см и легко адаптируется к разным условиям, поэтому быстро расширяет ареал. Может жить в загрязненных водоемах и даже в солоноватой воде. Поедает более мелких животных, в том числе своих сородичей, уничтожает головастиков, тритонов, молодь 24 видов рыб, охотится на ящериц, ужей и птиц.

«В Алтайский край она попала в период активного рыборазведения — когда вылавливали молодь, вместе с ней завезли личинки лягушки. Из Горного Алтая этот вид амфибий „зашел“ в Обь, сейчас ее обнаруживают и в устье Томи», — пояснили ученые.

Они подчеркнули, что озерная лягушка и зеленая жаба, поедая на новых территориях сородичей, нарушают баланс в экосистеме Западной Сибири, поэтому их численность необходимо контролировать.